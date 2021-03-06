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Власти Индии пригрозили арестовать сотрудников Facebook, WhatsApp и Twitter 

Деловая газета «Взгляд» 9 минут назад
В Индии пригрозили арестовать сотрудников Facebook и Twitter
Фото: ТАСС
Власти Индии угрожают сотрудникам Facebook, WhatsApp и Twitter арестом в связи с ситуацией с протестами фермеров в стране, сообщают источники.
Недовольство властей страны вызвано отказом компаний удовлетворить запросы правительства о предоставлении данных и удалении контента. Как пишет Wall Street Journal, в некоторых предупреждениях упоминаются конкретные сотрудники компаний из Индии, которым грозит арест, передает РИА «Новости».
В WhatsApp заявили, что компания выполняет запросы, соответствующие международным стандартам и учитывающие «права человека, надлежащую правовую процедуру и верховенство закона». В Facebook заверили, что действуют «в соответствии с законодательством» и «условиями обслуживания». В Twitter обещали отстаивать фундаментальные принципы открытого интернета. Wall Street Journal считает, что есть угроза для будущего компаний на рынке Индии, который является ключом к их глобальному росту.
В Индии с конца 2020 года десятки тысяч фермеров протестуют на окраине Нью-Дели. Поводом для протестов стали законы, которые позволяют земледельцам самостоятельно заключать контракты с аграрными компаниями на продажу будущего урожая и торговать вне государственных рынков. Участники протестов считают, что такие шаги разрушат систему закупки зерна по гарантированным ценам и приведут к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями.
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В мире , Интернет , РИА Новости , Wall Street Journal , Индия
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