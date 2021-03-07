Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Православные Кипра вышли на улицы из-за «сатанинской» песни для Евровидения 

Lenta.ru и ещё 1 57 минут назад
Жители Кипра вышли на улицы из-за «сатанинской» песни для Евровидения
Фото: @elenatsagkrinou_official
Православные жители Кипра вышли на улицы в знак протеста против выбора «сатанинской» песни Элены Цагрину El Diablo для представления страны на конкурсе «Евровидение». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Организация «Православная молодежь Кипра» устроила акцию протеста возле Кипрской телерадиовещательной корпорации (RIK), ответственной за выбор композиции для мероприятия. Протестующие заявили, что данная песня является «гимном темным силам» и выступили против того, чтобы она представляла страну на конкурсе.
Участники демонстрации призвали найти такую композицию, которая бы отражала проблему выживания греческой православной общины на Кипре. Один из протестующих также подчеркнул, что Кипр — не остров сатанистов.
Ранее Синод Кипрской православной церкви призвал правительство не допустить песню Элены Цагрину до участия в международном конкурсе. Власти Кипра, в свою очередь, отказались вмешиваться в конфликт вокруг композиции, хотя и заявили, что уважают точку зрения противников El Diablo.
Видео дня. Андрей Малахов сдал продажных звёзд, раскрыл их гонорары и рассказал, как они попадают в рабство
Последние новости
Река Обь взорвалась и загорелась Река Обь взорвалась и загорелась Песков ответил на сообщения о новом повышении пенсионного возраста Песков ответил на сообщения о новом повышении пенсионного возраста Главный инфекционист США похвалил российскую вакцину «Спутник V» Главный инфекционист США похвалил российскую вакцину «Спутник V»
Комментарии 13
В мире , РПЦ , Кипр
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
06:05
Тренировку самой сексуальной атлетки с футболистом сняли на видео
В мире Общество
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
01:11
Спасение осла с помощью вертолета сняли на видео
В мире Общество
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в ТЦ
01:45
Появилось видео жесткого задержания россиянина без маски в ТЦ
Происшествия
Опубликовано видео столкновения Lamborghini и Jaguar в Сестрорецке
00:13
Опубликовано видео столкновения Lamborghini и Jaguar в Сестрорецке
Происшествия
Опубликовано видео последствий лавины возле школы на Камчатке
00:12
Опубликовано видео последствий лавины возле школы на Камчатке
Происшествия
Последствия схода цистерн с нефтью под Хабаровском попали на видео
00:26
Последствия схода цистерн с нефтью под Хабаровском попали на видео
Происшествия
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
00:11
Мужчина в плавках вышел с цветами из холодного моря в Сочи и попал на видео
Происшествия
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
00:45
Инспекторы ГИБДД поймали набитую редкими попугаями машину и сняли на видео
Общество
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
00:24
Опубликовано видео с места взрыва с 20 жертвами в Сомали
В мире Происшествия
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
00:41
Лыжник прокатился с малолетним ребенком в коляске и попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение