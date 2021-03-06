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Пашинян обсудил Карабах с госсекретарём США 

RT на русском 12 минут назад
Пашинян обсудил Карабах с госсекретарём США
Фото: Reuters
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

«Пашинян высоко оценил оказываемую Армении постоянную поддержку со стороны США и роль Соединённых Штатов в Минской группе ОБСЕ (по карабахскому урегулированию — ред.). Стороны коснулись сложившейся в регионе после войны (эскалации конфликта в Карабахе — ред.) ситуации», — говорится в сообщении правительства Армении.

Стороны подчеркнули необходимость возобновления мирного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.
Блинкен отметил важность развития партнёрских отношений США и Армении.
Ранее стало известно, что госдепартамент США выделит $150 тыс. на укрепление партнёрских отношений Вашингтона и Еревана.
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В мире , Никол Пашинян , Госдеп США , Армения , Ереван , США
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