Пашинян обсудил Карабах с госсекретарём США 

«Пашинян высоко оценил оказываемую Армении постоянную поддержку со стороны США и роль Соединённых Штатов в Минской группе ОБСЕ (по карабахскому урегулированию — ред.). Стороны коснулись сложившейся в регионе после войны (эскалации конфликта в Карабахе — ред.) ситуации», — говорится в сообщении правительства Армении.