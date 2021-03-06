Кравчук пригрозил России «радикальными шагами» по Донбассу

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта в Донбассе.

"Если Россия и в дальнейшем будет стоять на том, что она не является стороной конфликта, а является лишь наблюдателем, и искать любые причины, чтобы блокировать наши переговоры, то можно говорить, что ситуация находится в тупике и что ее вывести из него можно лишь радикальными шагами. Вот мы сейчас, делегация наша, думает над тем, какие возможно внести предложения", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, Россия "не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она есть сегодня".

"Мы будем просить действовать не на базе тех договоренностей, которые уже есть, а искать другие договоренности. То есть делать шаги. Первое: признаем, что ситуация находится в тупике и что эта ситуация должна быть изменена на основе новых, подчеркиваю, на основе новых подходов и документов, которые мы должны зафиксировать и, опираясь на них, идти вперед. Это очень радикальный шаг", — заявил Кравчук.

Он добавил, украинская сторона не позволит России "действовать так, как она хочет".

"Мы сделаем все, чтобы поставить Россию в рамки международного права и сделать так, чтобы она выполняла эти нормы", — добавил Кравчук.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.