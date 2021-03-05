На Украине предупредили о «черной метке» для Зеленского 

Украинское издание «Страна.ua» предупредило о наступлении «суровых времен» для бизнесмена Игоря Коломойского после победы Джо Байдена на выборах президента США

Владимиру Зеленскому. Автор статьи обратил внимание на введение ограничений против олигарха и предположил, что этот шаг со стороны Вашингтона можно расценить как сигнал президенту Украины

«Коломойскому прислали очередную "черную метку" из-за океана. И, возможно, не столько ему, сколько президенту», — подчеркивается в статье.

Как считает автор, Вашингтон стремится надавить на Зеленского, чтобы приближенные к Коломойскому люди не имели доступа к госактивам. При этом конкретные имена в статье не называются.

Также издание допустило, что санкции являются ответом Запада на политическую позицию предпринимателя. В частности, автор привел в качестве примера предложение Коломойского улучшить отношения с Россией.

5 марта стало известно , что США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского за коррупцию. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что теперь Коломойский не имеет права въезжать на территорию США «за свои коррупционные действия, подрывающие верховенство закона на Украине». По словам госсекретаря, так Вашингтон борется против коррупции вместе с Киевом.