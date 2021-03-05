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На Украине предупредили о «черной метке» для Зеленского 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
На Украине предупредили о «черной метке» для Зеленского
Фото: РИА Новости
Украинское издание «Страна.ua» предупредило о наступлении «суровых времен» для бизнесмена Игоря Коломойского после победы Джо Байдена на выборах президента США.
Автор статьи обратил внимание на введение ограничений против олигарха и предположил, что этот шаг со стороны Вашингтона можно расценить как сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Коломойскому прислали очередную "черную метку" из-за океана. И, возможно, не столько ему, сколько президенту», — подчеркивается в статье.

Как считает автор, Вашингтон стремится надавить на Зеленского, чтобы приближенные к Коломойскому люди не имели доступа к госактивам. При этом конкретные имена в статье не называются.
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Также издание допустило, что санкции являются ответом Запада на политическую позицию предпринимателя. В частности, автор привел в качестве примера предложение Коломойского улучшить отношения с Россией.
5 марта стало известно, что США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского за коррупцию. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что теперь Коломойский не имеет права въезжать на территорию США «за свои коррупционные действия, подрывающие верховенство закона на Украине». По словам госсекретаря, так Вашингтон борется против коррупции вместе с Киевом.
В августе 2020 года Минюст США подал два иска в окружной суд Южной Флориды касательно приобретения Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас на деньги, выведенные из Приватбанка. Утверждается, что Коломойский и Боголюбов с 2008 по 2016 год вплоть до национализации банка вывели из него миллиарды долларов.
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В мире , Энтони Блинкен , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Геннадий Боголюбов , Министерство юстиции США , США
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