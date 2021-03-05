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Spiegel: правящая коалиция ФРГ договорилась убрать слово «раса» из конституции 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Германия уберет слово «раса» из конституции
Фото: РИА Новости
Правящая в ФРГ коалиция (Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии) договорилась убрать из конституции понятие "раса". Об этом сообщило в пятницу издание Der Spiegel.
В 3-м параграфе Основного закона Германии в настоящее время говорится о том, что "никого нельзя дискриминировать на основании пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных и политических взглядов, а также в связи с инвалидностью". В будущем предполагается заменить слово "раса" на дискриминацию "по расистским основаниям".
Однако критики запланированной поправки считают, что власти не искореняют по сути представления о том, что в действительности существуют расы, и требуют более кардинального изменения текста основного закона.
Инициатива убрать слово "раса" из конституции принадлежит министру юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт. Она выступила с ней в начале февраля. Как ожидается, кабинет министров ФРГ внесет изменения в текст основного закона уже на следующей неделе. Однако для одобрения поправки необходимо заручиться поддержкой как минимум двух третей депутатов Бундестага и такого же числа представителей Бундесрата (палата представителей федеральных земель).
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В мире , Бундестаг , Spiegel , Берлин , Германия
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