Германия уберет слово «раса» из конституции

Правящая в ФРГ коалиция (Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии) договорилась убрать из конституции понятие "раса". Об этом сообщило в пятницу издание Der Spiegel

В 3-м параграфе Основного закона Германии в настоящее время говорится о том, что "никого нельзя дискриминировать на основании пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных и политических взглядов, а также в связи с инвалидностью". В будущем предполагается заменить слово "раса" на дискриминацию "по расистским основаниям".

Однако критики запланированной поправки считают, что власти не искореняют по сути представления о том, что в действительности существуют расы, и требуют более кардинального изменения текста основного закона.