В Минске задержали членов Координационного совета оппозиции 

"Сегодня около 18:30 неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию "Лиги студенческих объединений", которая проходила в [бизнес-клубе] "Имагуру". Среди участников мероприятия были члены основного состава Координационного совета [оппозиции] Андрей Егоров и Виталий Рымашевский", — сообщает в пятницу незарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".