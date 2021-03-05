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В Минске задержали членов Координационного совета оппозиции 

ТАСС и ещё 1 53 минуты назад
В Минске задержали членов Координационного совета оппозиции
Фото: РИА Новости
Белорусские правозащитники сообщают о задержании в Минске участников учредительной конференции "Лиги студенческих объединений", в том числе двух участников основного состава Координационного совета оппозиции Белоруссии Андрея Егорова и Виталия Рымашевского.

"Сегодня около 18:30 неизвестные в масках пришли на учредительную конференцию "Лиги студенческих объединений", которая проходила в [бизнес-клубе] "Имагуру". Среди участников мероприятия были члены основного состава Координационного совета [оппозиции] Андрей Егоров и Виталий Рымашевский", — сообщает в пятницу незарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".

Правозащитникам известны фамилии 12 задержанных. Пресс-служба Координационного совета оппозиции сообщила, что, по словам Егорова, тот находится в РУВД Московского района Минска.
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В мире , Андрей Егоров , МВД , Минск
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