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Киев призвал США ввести «всеобъемлющие» санкции против России 

Национальная Служба Новостей 57 минут назад
Киев призвал США ввести «всеобъемлющие» санкции против России
Фото: Reuters
Украинские власти призывают администрацию президента США Джо Байдена ввести против России "новый всеобъемлющий санкционный режим", касающийся газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает ТАСС.
Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко во время онлайн-конференции вашингтонского Атлантического совета заявила, что США должны присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе. По мнению Киева, США, ЕС и Украина должны вместе "защищать свободу и демократию".
Зеленский: "Севпоток — 2" — это мощный удар по Украине
По словам Свириденко, Украина планирует усиливать военное сотрудничество с США. Украина призвала Штаты совместно работать против "киберугроз, информационных атак и пропаганде". По мнению украинских властей, остановка строительства газопровода "Северный поток — 2" является "критически важной" для Украины.
Сотрудники Атлантического совета в свою очередь предложили Белому дому увеличить военную помощь Украине до 500 млн долларов в год, усилить сотрудничество Украины и НАТО, а также "нарастить давление" на "Северный поток — 2".
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В мире , Политика , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , ЕС , Администрация США , НАТО , Киев , США
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