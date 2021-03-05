Киев призвал США ввести «всеобъемлющие» санкции против России 

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Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко во время онлайн-конференции вашингтонского Атлантического совета заявила, что США должны присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Донбассе. По мнению Киева, США, ЕС и Украина должны вместе "защищать свободу и демократию".

По словам Свириденко, Украина планирует усиливать военное сотрудничество с США. Украина призвала Штаты совместно работать против "киберугроз, информационных атак и пропаганде". По мнению украинских властей, остановка строительства газопровода "Северный поток — 2" является "критически важной" для Украины.