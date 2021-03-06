Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Няня рассказала о необычной просьбе детей Илона Маска 

Газета.Ru и ещё 3 25 минут назад
Няня рассказала о необычной просьбе детей Илона Маска
Фото: Hannibal Hanschke/Reuters
Няня из США Ай Ямато рассказала, как присматривала за тремя сыновьями предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщает Unilad со ссылкой на публикации няни в TikTok. По словам Ямато, однажды она пришла в дом, где работала продолжительное время. Она должна была присматривать за двумя детьми, однако их мать сообщила работнице, что у семьи гостят тройняшки. О том, что этими тройняшками были сыновья Маска, няня узнала лишь после того, как их забрали домой.
Ямато рассказала, что большую часть времени дети проводили у бассейна и играли в видеоигры. Единственной странностью стала просьба мальчиков заказать ужин в сети супермаркетов Whole Foods, известной тем, что продает только органические продукты, не содержащие искусственных красителей и консервантов.

"Эти дети очень заботились о своем здоровье в таком юном возрасте", — рассказала няня. Она также добавила, что дети Маска были очень вежливыми.

"Эти дети были самыми воспитанными из всех детей, за которыми я когда-либо имела удовольствие присматривать", — подчеркнула Ямато.
Ранее сам Маск рассказал, что его детей "в основном воспитывают YouTube и Reddit".
Видео дня. Даву и Бузову заподозрили в примирении
Газета.Ru: последние новости
Украинские СМИ предупредили о "черной метке" США для Зеленского Украинские СМИ предупредили о "черной метке" США для Зеленского Зеленский уволил Саакашвили Зеленский уволил Саакашвили На Украине назвали сроки отключения от энергосистем России и Белоруссии На Украине назвали сроки отключения от энергосистем России и Белоруссии
Комментарии 2
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
00:48
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
Происшествия
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
В мире
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
00:58
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
Шоу-бизнес
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
00:32
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
Происшествия
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
00:11
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
Происшествия
Огромные ямы поглощают европейскую страну
00:29
Огромные ямы поглощают европейскую страну
В мире
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
00:14
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
Происшествия В мире
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
00:35
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
В мире
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
01:14
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
Происшествия Криминал
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
00:52
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение