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ВОЗ: в мире за сутки выявлено 425 тысяч носителей SARS-CoV-2 

ИА Regnum и ещё 1 5 марта 2021
ВОЗ: в мире за сутки выявлено 425 тысяч носителей SARS-CoV-2
Фото: РИА Новости
В мире за последние сутки зафиксировано 425 675 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 115 289 961 человека. Такие данные приводит 5 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Сообщается также, что за сутки во всё мире скончался ещё по меньшей мере 9561 пациент с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 564 560.
Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 416 197 случаях инфицирования и 10 381 умершем пациенте с коронавирусом за сутки.
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В мире , ВОЗ
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