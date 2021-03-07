Избитый во Львове певец пообещал дальше петь по-русски

В украинском Львове группа националистов напала на коллектив уличных музыкантов, исполнявших песню на русском языке. Лидер пострадавшего коллектива рассказал, что причиной конфликта стала песня Владимира Высоцкого про Одессу.

Как рассказал изданию «Страна.ua» Максим Витошинский, инцидент произошёл на следующий день после их выступления на площади во Львове. Зрители попросили музыкантов исполнить песню Высоцкого про Одессу, и эта просьба была выполнена. После этого у некоторых прохожих возникли претензии.

Ко мне подошла эта девушка и начала предъявлять претензии. Мол, её возмущает, что я пою в центре Львова на русском языке. Я это озвучил в микрофон, так и сказал: «Ко мне подошли девушки и сказали, что их возмущает, что я пою на русском. Как по мне, нужно им просто пожелать хорошего вечера и пусть идут дальше», — рассказал музыкант.

По словам Витошинского, зрители его поддержали, однако девушки не унимались и стали снимать музыкантов на камеру, говоря при этом, что они нарушают закон. И даже ответ лидера группы на украинском, что у настоящего творчества нет конкретного языка, не удовлетворил «патриоток».

Они начали закидывать в мою сторону, что я москаль и нарушаю мораторий (в 2018 году Львов ввёл мораторий на русскоязычный культурный продукт. — NEWS.ru). Я ответил, что я русскоязычный украинец. А мой дедушка — Роман Зенонович Витошинский — народный артист Украины, — рассказал Витошинский.

А на следующий день произошло нападение.

Мы даже не пели в тот день русские песни. Мы только разложили инструменты, как подлетели примерно семь человек. Все сразу: перцовка в глаза, мол, мы вас предупреждали. И начали всё крушить. Это были члены организации «Сокил», — говорит музыкант.

В результате у артистов разбили их инструменты, фронтмен Максим Витошинский получил ушиб двух рёбер и разбитую губу. Но от своих убеждений он отказываться не намерен.

Продолжу петь на русском. Потому что все претензии ко мне не имеют законного обоснования. Я специально после этого случая перечитал все законы и мораторий Львовского облсовета, изучил гражданский кодекс. И согласно ему, я могу писать стихи и петь песни на том языке, на каком хочу. А тот мораторий, который принят во Львове, нарушает права человека, — заявил музыкант.

Он также отметил, что люди в масках и с перцовыми баллончиками регулярно нападают на уличных музыкантов, исполняющих песни на русском языке.

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