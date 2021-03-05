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Памятнику Тарасу Шевченко «отрезали» голову на Украине 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Памятнику Тарасу Шевченко «отрезали» голову на Украине
Фото: Facebook
Вандалы повредили памятник поэту Тарасу Шевченко в селе Подпечеры Ивано-Франковской области Украины, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы «приурочили» свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря», — написал он в Facebook.

Мэр обратился в правоохранительные органы с требованием найти преступников.
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Памятники Шевченко не раз подвергались на Украине актам вандализма. Мотивы злоумышленников неизвестны, передает ТАСС.
Поэзия Тараса Шевченко (1814-1861), в частности сборник «Кобзарь», считается основой современной украинской литературы и украинского языка. Большая часть прозы Шевченко (повести, дневник, письма), а также некоторые стихотворения написаны на русском языке.
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В мире , Происшествия , Тарас Шевченко , МВД , ИТАР-ТАСС , Ивано-Франковск
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