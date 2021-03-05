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ЕС подтвердил право стран-членов покупать «Спутник V» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 34 минуты назад
ЕС подтвердил право стран-членов покупать «Спутник V»
Фото: РИА Новости
Страны Евросоюза имеют юридическое право закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

«Страны-члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин (в него включены 6 западных компаний), — передает слова Мамера ТАСС.

Представитель ЕК подчеркнул, что страны ЕС, разрешая российский препарат, «сами будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин».
В четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Между тем Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата со стороны EMA.
«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее Владимир Путин назвал российские вакцины от коронавируса наиболее эффективными в мире.
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В мире , Владимир Путин , ЕС , Еврокомиссия , ИТАР-ТАСС , Бельгия , Брюссель
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