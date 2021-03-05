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Москва

США и Британия задумались об экстремальных санкциях против России 

Мария Иванова 1 час назад
США и Британия задумались об экстремальных санкциях против России
Фото: ТАСС
США и Великобритания рассматривают различные варианты дополнительных санкций против России: начиная с санкций против олигархов и заканчивая «экстремальным шагом» — мерами против суверенного долга страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.
Страны обвиняют Кремль в использовании химического оружия. По данным Bloomberg, британские чиновники рассчитывают, что Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) продолжит давить на Россию и требовать ответов по делам об отравлениях.
Также Лондон в ближайшие недели обсудит новые возможные санкции с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию ​​и Германию.
Как писал «Рамблер», ранее США и Евросоюз ввели санкции против российских чиновников из-за отравления и ареста оппозиционера Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).
Под европейские санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор ФСИН Александр Калашников.
Калашников и Краснов также попали в санкционный список США, а помимо них — замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.
Санкции подразумевают запрет на въезд и заморозку активов.
В МИД России отвергли обвинения в адрес российских властей и пообещали ответить на санкции, «исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично».
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Комментарии 1
В мире , Александр Калашников , Александр Бастрыкин , Павел Попов , Андрей Ярин , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Александр Бортников , Алексей Криворучко , Сергей Кириенко , Росгвардия , ФСБ , Администрация Президента РФ , МИД , ЕС , Фонд борьбы с коррупцией , ОЗХО , Минюст РФ , СКР , ФСИН
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