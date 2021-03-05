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Москва

В бундестаге раскритиковали антироссийские санкции 

News.ru и ещё 3 47 минут назад
В бундестаге раскритиковали антироссийские санкции
Фото: globallookpress.com
Депутат бундестага от фракции «Левые» Андрей Хунко заявил, что антироссийские санкции Евросоюза ещё больше усугубят противоречия в то время, как сторонам требуется сотрудничать, чтобы реагировать на глобальные вызовы.

Отношения ЕС с Россией достигли исторического минимума, о чём я очень сожалею. Недавние решения о санкциях, вероятно, ещё больше этому поспособствуют, — приводит РИА Новости слова немецкого парламентария.

Хунко отметил, что действия Европейского союза противоречат принципу верховенства закона и должны быть предметом разбирательства. Он также выразил надежду, что сторонам удастся преодолеть разногласия для совместного противостояния пандемии и другим вызовам времени.
Ранее депутат от партии «Альтернатива для Германии» Зигберт Дрезе также выступил с критикой новых санкций в отношении Москвы. По его мнению, новые санкции Евросоюза касаются внутренних процедур судебных и правоохранительных властей России.
Санкции из-за ареста оппозиционера Алексея Навального против четырёх российских граждан Евросоюз ввёл в минувший вторник. В список попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.
Как сообщал NEWS.ru, Норвегия присоединилась к санкциям, введённым Евросоюзом против России из-за ситуации с осуждённым на 2,5 года оппозиционером Алексеем Навальным. Страна собирается принять идентичные меры.
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Комментарии
В мире , Александр Калашников , Александр Бастрыкин , Алексей Навальный , Виктор Золотов , Игорь Краснов , Росгвардия , Бундестаг , ЕС , СКР , ФСИН , РИА Новости , Бельгия , Брюссель , Москва , США
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