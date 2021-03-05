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Армения отказалась от участия на Евровидении-2021 

RT на русском и ещё 2 26 минут назад
Армения отказалась от участия на Евровидении-2021
Фото: РИА Новости
Армения приняла решение не принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» на фоне ситуации в республике, сообщило Общественное телевидение страны.

«После всесторонних обсуждений и переговоров Общественное телевидение объявляет, что Армения не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение» в этом году», — говорится в заявлении в Facebook.

В Ереване уточнили, что «произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с надлежащим представлением Армении в песенном конкурсе».
Финал «Евровидения 2021» пройдет в Роттердаме 22 мая.
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В мире , Армения , Ереван , Нидерланды , Роттердам
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