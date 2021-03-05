Армения отказалась от участия на Евровидении-2021 

Армения приняла решение не принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» на фоне ситуации в республике, сообщило Общественное телевидение страны.
«После всесторонних обсуждений и переговоров Общественное телевидение объявляет, что Армения не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение» в этом году», — говорится в заявлении в Facebook.
В Ереване уточнили, что «произошедшие события, нехватка времени и другие объективные обстоятельства несовместимы с надлежащим представлением Армении в песенном конкурсе».
Финал «Евровидения 2021» пройдет в Роттердаме 22 мая.