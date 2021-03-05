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США дадут $5 миллионов за вора в законе Колю Киргиза 

Артём Кульша 1 час назад
5 млн долларов дадут США за вора в законе Колю Киргиза
Фото: РИА Новости
Государственный департамент США в пять раз увеличил размер вознаграждения за информацию, которая приведет к аресту или осуждению киргизского криминального авторитета Камчибека Кольбаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В профиле 46-летнего Кольбаева на сайте Госдепартамента среди его прозвищ упомянуты Камчи Бишкекский, Коля Бишкекский и Коля Киргиз. Там сказано, что он является лидером транснациональной преступной организации в Киргизии.
В 2000 году, как сообщал «Рамблер», Кольбаев был осужден на 25 лет лишения свободы за убийство двух человек и покушение на убийство еще одного. Шесть лет спустя он сбежал из тюрьмы.
В 2008-м Кольбаев был коронован лидерами российской организованной преступности вором в законе. В 2011-м администрация США объявила его торговцем наркотиками в соответствии с Законом о присвоении статуса иностранного наркобарона.
В 2013-м Кольбаеву было предъявлено обвинение в нескольких преступлениях в Киргизии, в том числе в вымогательстве, похищении людей и преступлениях, связанных с оружием и наркотиками. Он отбыл лишь трехлетний срок за вымогательство.
В 2014-м Госдеп назначил награду в размере миллиона долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Кольбаева, и/или информацию, благодаря которой будут нарушены финансовые механизмы его преступной деятельности. Вчера ведомство увеличило вознаграждение до пяти миллионов долларов.
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В мире , Происшествия , Госдеп США , Администрация США
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