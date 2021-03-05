Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге

Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на обочине дороги в Австралии . Потасовку двух сумчатых животных сняла на видео жительница сельского населенного пункта Лукастон, расположенного в штате Тасмания.

Джудит Бренсон (Judith Branson) пришлось остановить автомобиль, чтобы запечатлеть драку диких зверей на телефон, которые сражались друг другом до тех пор, пока один из них не решил отступить.

Примечательно, что дерущиеся кенгуру являются представителями крупнейших сумчатых обитателей Тасмании. Взрослые особи могут достигать двухметрового роста.