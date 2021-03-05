В Киеве анонсировали перезагрузку Конституционного суда

«Очень скоро мы сможем сказать о полной перезагрузке Конституционного суда Украины, и начнётся она со смены его руководителя, который полностью дискредитировал себя в этой должности», — приводит его слова на онлайн-конференции с представителями Центра европейской политики РИА Новости.