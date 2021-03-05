Огромные ямы поглощают европейскую страну

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Москва

Странные воронки в центральной части Хорватии показали на видео 

Алевтина Жаркова 30 минут назад
В центральной части Хорватии появились странные воронки. Множество ям образовалось после землетрясения. Некоторые из них возникли под жилыми домами, и их жильцов пришлось эвакуировать. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».
Ученые отмечают, что карстовые воронки часто появляются в богатых известняком отложениях. Однако исследователей удивляет скорость их образования: как правило, этот процесс может занять от несколько десятков лет до столетий.
Напомним, в марте и декабре прошлого года на территории Хорватии произошли землетрясения, одно из которых оказалось сильнейшим за последние 140 лет.
В мире , Видео
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