Россия против США: в Арктике становится горячее

США продолжают наращивать военную активность и разработку ресурсов в арктическом регионе, поэтому Россия приняла меры по укреплению своих вооружений в Арктике, пишет Xinhua. После официального преобразования Северного флота в «Пятый военный округ» российская армия ускорила темпы строительства военной инфраструктуры в Арктике.

Восточный военный округ России и Северный флот возьмут на себя функции «гарнизонов» в Арктике с двух основных стратегических направлений. Новый министр обороны США Ллойд Остин недавно заявил, что «Соединенные Штаты не станут сидеть сложа руки и наблюдать за агрессивными действиями России в Арктике» и будут укреплять военное сотрудничество с союзниками в регионе.

В Турции разгорелся скандал из-за карты с российским Крымом

В Турции стерли карту РФ с российским Крымом, которая была изображена на скульптуре российской художницы. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на замглавы МИД Украины Эминэ Джапарову.

Консул Украины Эмир Рустамов обратился к мэру Аланьи Адему Мурат Юджелю с просьбой изменить скульптуру и тот согласился. «Благодарны турецким партерам за мгновенную реакцию. Теперь искусство не превращено в политический инструмент влияния и не вводит в заблуждение жителей и гостей замечательного города Аланья», — заявила Джапарова.

Китай начал делать авиапассажирам ректальные тесты на коронавирус

У авиапассажиров, прилетевших в Китай, взяли ректальные анализы на коронавирус, что вызвало жалобы на неудобства и даже психологические травмы и спровоцировало споры о необходимости такого тестирования. Об этом рассказало Reuters.

Тест проводится с помощью стерильного ватного тампона, который выглядит как очень длинная ушная палочка и вставляется на глубину от трех до пяти сантиметров в задний проход. В КНР объяснили, что с помощью таких тестов коронавирус можно обнаружить, когда его не находят ПЦР-мазки и анализы крови. Ректальные анализы начали брать у прилетающих в Пекин, Шанхай и Циндао.

«Разрушительные» санкции США и ответ России

Россия осудила новые санкции, введенные США и Евросоюзом , и пригрозила ответить симметрично, предупредив о разрушительном воздействии этих мер на двусторонние отношения. Как отмечает Al Jazeera, новые санкции в основном включают заморозку активов российских чиновников и запрет на въезд в США и ЕС.

«Спутник V» покорил Латинскую Америку

Популярность российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V» в Латинской Америке растет, все больше стран региона объявляют о поставках и договоренностях по закупке препарата, рассказал телеканал CNN. Российские прививки одобрили в Аргентине, Боливии, Гватемале, Гайане, Гондурасе, Мексике, Никарагуа, Парагвае и Венесуэле.

CNN отметил, что «Спутник V» стоит дешевле, чем вакцина Pfizer, и может храниться при более высоких температурах, это сделало российскую прививку привлекательной для стран Латинской Америки с менее развитой экономикой и инфраструктурой. Россия тем временем рассматривает возможность создания центров по производству вакцины в нескольких странах, включая Бразилию.