Порошенко уличили в связях с Россией

В конце февраля в сети были выложены записи телефонных переговоров от 2014 года. Диалог вели Медведчук и помощник российского президента Владислав Сурков . Стороны решали вопросы обмена пленными и поставки электроэнергии в Крым. В партии «Европейская солидарность» заявили, что их лидера пытаются облить грязью. Запись является ложной. Но украинские эксперты не исключают возможность закулисных переговоров Киева и Москвы в тот период. Порошенко мог играть на публику патриотичными чувствами, подписывая при этом выгодные для себя и своих партнёров бизнес-проекты с Россией.

Порошенко поддержал санкции совета национальной безопасности, которые были введены против партии Медведчука. В офисе президента Украины уверены, что партия «ОПЗЖ» является пророссийской. При этом обвинения в адрес партии нужны были Зеленскому исключительно для того, чтобы оказывать через них давление на экс-главу государства Петра Порошенко. Расследование его деятельности на посту президента могут иметь весьма серьёзные последствия.