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Команда Зеленского уличила Порошенко в связях с Россией 

Аргументы Недели 20 минут назад
Порошенко уличили в связях с Россией
Фото: Reuters
На Украине назревает новый скандал между лидером политической партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко и окружением главы государства. Экс-президент считает, что после санкций, введённых против лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, начнётся давление на него.
В конце февраля в сети были выложены записи телефонных переговоров от 2014 года. Диалог вели Медведчук и помощник российского президента Владислав Сурков. Стороны решали вопросы обмена пленными и поставки электроэнергии в Крым. В партии «Европейская солидарность» заявили, что их лидера пытаются облить грязью. Запись является ложной. Но украинские эксперты не исключают возможность закулисных переговоров Киева и Москвы в тот период. Порошенко мог играть на публику патриотичными чувствами, подписывая при этом выгодные для себя и своих партнёров бизнес-проекты с Россией.
Порошенко поддержал санкции совета национальной безопасности, которые были введены против партии Медведчука. В офисе президента Украины уверены, что партия «ОПЗЖ» является пророссийской. При этом обвинения в адрес партии нужны были Зеленскому исключительно для того, чтобы оказывать через них давление на экс-главу государства Петра Порошенко. Расследование его деятельности на посту президента могут иметь весьма серьёзные последствия.
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Комментарии 19
В мире , Владислав Сурков , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Киев , Москва , Республика Крым
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