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Саакашвили лишился должности 

Национальная Служба Новостей и ещё 7 1 час назад
Саакашвили лишился должности
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили выведен из состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в области градостроительства. Об этом говорится на сайте президента Украины.
Соответствующий указ вступил в силу 4 марта 2021 года. В нем также говорится о пополнении состава совета Георгием Цхакайем, экспертом исполнительного комитета реформ.
Лукашенко признался, что у него есть «дворец» Михаил Саакашвили получил гражданство Украины и затем стал губернатором Одесской области в 2015 году, однако в следующем году бывший тогда президентом страны Петр Порошенко уволил его с этого поста, одновременно лишив гражданства. Однако новый президент Владимир Зеленский в 2019 года вернул Саакашвили украинское гражданство, после этого политик вернулся на Украину.
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