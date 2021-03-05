Саакашвили лишился должности 

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Экс-президент Грузии , глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили выведен из состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в области градостроительства. Об этом говорится на сайте президента Украины.

Соответствующий указ вступил в силу 4 марта 2021 года. В нем также говорится о пополнении состава совета Георгием Цхакайем, экспертом исполнительного комитета реформ.