Болсонару призвал бразильцев «не ныть» из-за COVID

Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал граждан страны прекратить «ныть» из-за коронавируса. Об этом сообщает Reuters

Смертность от COVID-19 в Бразилии достигла рекордных показателей на этой неделе. В среду было зафиксировано 1 910 смертей — самый высокий показатель за все время пандемии. В четверг их число снизилось до 1 699, но в стране обнаружили свыше 75 тысяч новых случаев заражения вирусом.

На фоне растущей смертности глава государства призвал граждан прекратить жаловаться.

«Как долго вы собираетесь сидеть по домам и все закрывать? Никто больше не может этого выносить. Нам жаль погибших, но нужно что-то с этим делать», — заявил Болсонару.