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Болсонару призвал бразильцев «не ныть» на фоне рекордной смертности от COVID-19 

Lenta.ru и ещё 1 29 минут назад
Болсонару призвал бразильцев «не ныть» из-за COVID
Фото: Reuters
Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал граждан страны прекратить «ныть» из-за коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
Смертность от COVID-19 в Бразилии достигла рекордных показателей на этой неделе. В среду было зафиксировано 1 910 смертей — самый высокий показатель за все время пандемии. В четверг их число снизилось до 1 699, но в стране обнаружили свыше 75 тысяч новых случаев заражения вирусом.
На фоне растущей смертности глава государства призвал граждан прекратить жаловаться.

«Как долго вы собираетесь сидеть по домам и все закрывать? Никто больше не может этого выносить. Нам жаль погибших, но нужно что-то с этим делать», — заявил Болсонару.

Ранее бразильский лидер объяснил свое нежелание вводить эпидемиологические меры тем, что людей ожидает «вечная жизнь с коронавирусом». Он призвал региональных политиков отказаться от обязательного контроля за соблюдением социальной дистанции и вместо этого «научиться жить с вирусом». По мнению Болсонару, ограничения ни к чему не приведут.
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