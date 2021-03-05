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Хакеры атаковали мэрию Праги и Министерство труда Чехии 

ТАСС 39 минут назад
Хакеры атаковали мэрию Праги и Министерство труда Чехии
Фото: РИА Новости
Компьютерные сети Министерства труда и социальных дел Чехии, а также мэрии Праги подверглись кибератаке. Об этом в пятницу сообщили журналистам глава Минтруда Яна Малачова и мэр столицы республики Зденек Гржиб.

"Подтверждаю факт кибератаки [на Министерство труда и социальных дел Чехии], — сказала Малачова. — Других комментариев по этом делу давать не буду".

Гржиб в свою очередь проинформировал, что "компьютерная сеть мэрии подверглась массивной хакерской атаке, но [внутренняя] система кибербезопасности смогла ее отразить". Нападавшие, по его словам, сосредоточились на попытке взлома электронной почты сотрудников мэрии.
Обстоятельства кибератаки на министерство и пражскую мэрию расследует Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности Чехии. В прошлом году целью нападения хакеров стали больницы страны. Ранее были отмечены попытки взлома компьютерной сети МИД республики, что местные спецслужбы связали с действиями иностранных разведок.
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В мире , МИД , Минтруд , Прага , Чехия
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