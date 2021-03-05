«Я буду стрелять вам по головам»: военные угрожают в Сети

Военные Мьянмы стали записывать видео, в которых они угрожают противникам госпереворота применением оружия. В одном из таких роликов, опубликованном Telegram-каналом Life SHOT, военнослужащий демонстрирует на камеру винтовку M14 с ночным прицелом.
«Если вы выйдете из дома после 20:00, я буду стрелять вам по головам», — заявляет мужчина.
Как утверждает источник, подобных роликов в TikTok сейчас насчитывается больше 800 штук.
Напомним, военные устроили государственный переворот в Мьянме в феврале этого года, в результате которого были задержаны президент Мьянмы Вин Мьин и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию», госсоветник и глава МИД Аун Сан Су Чжи.