«Я буду стрелять вам по головам»: военные угрожают в Сети

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Москва

Появилось видео военного Мьянмы с угрозами расстрела гражданских лиц 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Военные Мьянмы стали записывать видео, в которых они угрожают противникам госпереворота применением оружия. В одном из таких роликов, опубликованном Telegram-каналом Life SHOT, военнослужащий демонстрирует на камеру винтовку M14 с ночным прицелом.

«Если вы выйдете из дома после 20:00, я буду стрелять вам по головам», — заявляет мужчина.

Как утверждает источник, подобных роликов в TikTok сейчас насчитывается больше 800 штук.
Напомним, военные устроили государственный переворот в Мьянме в феврале этого года, в результате которого были задержаны президент Мьянмы Вин Мьин и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию», госсоветник и глава МИД Аун Сан Су Чжи.
В мире , Видео , МИД
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