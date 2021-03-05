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Видео нового скандала Маркл с Букингемским дворцом 

Вадим Дроздов 9 минут назад
4 февраля в интервью Опре Уинфри жена британского принца Гарри актриса Меган Маркл заявила, что Букингемский дворец способствует "сохранению ложных утверждений" о ней и ее муже. Так она ответила на вопрос о том, что она думает о реакции Букингемского дворца о ее откровениях. В 2018 году бывший пресс-секретарь пары Джейсон Кнауф пожаловался на Маркл. По его словам, Меган своим поведением вынудила двух его коллег уйти с работы и очень осложнила работу еще одного сотрудника. Об этом стало известно лишь сейчас, поскольку принц Гарри упросил Кнауфа не давать жалобе дальнейший ход.
В мире , Видео , принц Гарри
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