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Москва

В ВОЗ предположили, когда закончится пандемия коронавируса 

Вечерняя Москва и ещё 2 47 минут назад
Мир справится с пандемией коронавируса в начале 2022 года. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
По его словам, 2021 год будет еще одним годом COVID-19. Он отметил, что в минувшем году была неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики.

— В моей работе важно планировать заранее. Поэтому я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус, — цитирует Клюге Die Welt.

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Кроме того, представитель ВОЗ призвал не волноваться насчет вакцинации из-за большого спроса. Он подчеркнул, что не исключает появления «коронавирусных паспортов» у граждан Европы.
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В мире , Видео , COVID-19 , Ханс Клюге , ВОЗ , Die Welt
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