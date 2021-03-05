По его словам, 2021 год будет еще одним годом COVID-19. Он отметил, что в минувшем году была неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики.

— В моей работе важно планировать заранее. Поэтому я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус, — цитирует Клюге Die Welt.

Кроме того, представитель ВОЗ призвал не волноваться насчет вакцинации из-за большого спроса. Он подчеркнул, что не исключает появления «коронавирусных паспортов» у граждан Европы.