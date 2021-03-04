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В YouTube заявили, что разблокируют канал Трампа после снижения угрозы насилия 

ТАСС и ещё 2 28 минут назад
В YouTube разблокируют канал Трампа
Фото: Reuters
Видеохостинг YouTube снимет ограничения на работу учетной записи бывшего президента США Дональда Трампа, заблокированной еще в январе, после того, как увидит снижение рисков подстрекательства к насилию. Об этом в четверг заявила генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки.

"Канал остается закрытым, потому что мы видим риск подстрекательства к насилию Мы снимем ограничения с канала, когда определим, что риск насилия снизился", — сказала она в ходе видеодиалога с главой неправительственной американской организации "Атлантический совет" Фредериком Кемпе.

Воджицки добавила, что ограничения работы Конгресса, усиление охраны Капитолия и прочие сигналы показывают, что риски подстрекательства к насилию пока сохраняются.
Как сообщила газета The Washington Post, Палата представителей Конгресса США отменила заседание, намеченное на четверг, после получения предупреждения от правоохранителей о возможной подготовке атаки на Капитолий в этот день. Опасения относительно 4 марта связаны с тем, что до 1933 года включительно инаугурация президента проходила именно в этот день. На фоне этого ранее высказывались предположения о том, что те, кто не согласен с итогами состоявшихся выборов, вновь могут собраться у здания Конгресса США.
Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне 6 января на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.
После этих событий по периметру комплекса были установлены металлические ограждения, а территорию стали охранять военнослужащие Национальной гвардии.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США , Нью-Йорк , США
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