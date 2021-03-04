В YouTube разблокируют канал Трампа

"Канал остается закрытым, потому что мы видим риск подстрекательства к насилию Мы снимем ограничения с канала, когда определим, что риск насилия снизился", — сказала она в ходе видеодиалога с главой неправительственной американской организации "Атлантический совет" Фредериком Кемпе.