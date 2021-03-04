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Financial Times узнала о планах по введению COVID-паспортов в Евросоюзе 

News.ru 13 минут назад
FT узнала о планах по введению COVID-паспортов в ЕС
Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press
Еврокомиссия в марте представит план по введению COVID-паспортов. Ожидается, что такие меры ускорят открытие границы Европейского союза.
ЕК направила в МИД 27 стран-участниц Евросоюза основные принципы системы COVID-паспортов. Как пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники, в Еврокомиссии намерены как можно скорее ввести такие паспорта, чтобы страны ЕС могли отменить ограничения по передвижению к началу туристического сезона.
Правда ли, что без прививки от COVID не выпустят за границу
Отмечается, что COVID-паспорта будут представлять собой электронные сертификаты, в которых будут указаны данные о вакцинации, сведения о тестах на коронавирус (для тех, кто не вакцинировался) и сведения о выздоровлении.
Как сообщал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала странам вводить паспорта вакцинации от коронавируса. При этом в ВОЗ отметили, что «страны идут своим путём», и организация в любом случае будет готова предоставить рекомендации по сведениям, которые такой паспорт должен содержать.
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Комментарии 3
В мире , МИД , ЕС , ВОЗ , Еврокомиссия , Financial Times
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