FT узнала о планах по введению COVID-паспортов в ЕС

Еврокомиссия в марте представит план по введению COVID-паспортов. Ожидается, что такие меры ускорят открытие границы Европейского союза

ЕК направила в МИД 27 стран-участниц Евросоюза основные принципы системы COVID-паспортов. Как пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники, в Еврокомиссии намерены как можно скорее ввести такие паспорта, чтобы страны ЕС могли отменить ограничения по передвижению к началу туристического сезона.

Отмечается, что COVID-паспорта будут представлять собой электронные сертификаты, в которых будут указаны данные о вакцинации, сведения о тестах на коронавирус (для тех, кто не вакцинировался) и сведения о выздоровлении.