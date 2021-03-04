Эксперты ВОЗ раскритиковали доклад о происхождении COVID

По ее сведениям, 26 экспертов направили открытое письмо, в котором говорят, что указанные в докладе научные выводы нельзя считать достаточными, так как в ходе поездки миссия не имела достаточного доступа для адекватного расследования источников происхождения вируса, а проведение полноценных изысканий было "почти невозможно". "Как сторонники ВОЗ и ее миссии мы верим, что надо дать ясно понять, что любые заключения совместного комитета, которые могут быть потенциально полезными в какой-то мере, не представляют официальную позицию ВОЗ и не являются результатом беспрепятственного, независимого расследования", — говорится в открытом письме, которое приводит издание.

Как отмечает газета, специалисты призывают провести новое расследование, в котором будет обеспечена большая прозрачность. В открытом письме эксперты указывают, что для полноценных изысканий группа исследователей должна быть "по-настоящему независимой, без конфликта интересов и контроля со стороны определенной повестки или государства".

Ожидалось, что ВОЗ опубликует предварительный доклад еще в конце февраля, а в последующие недели — его полную версию, однако ближе к сроку публикации в организации не смогли назвать точную дату обнародования материалов. По словам The Wall Street Journal, задержка с публикацией доклада связана с его согласованием с китайскими учеными и чиновниками.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии. На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным "резервуаром", в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей.

Как заявляло ранее посольство КНР в Лондоне, Пекин выступает решительно против попыток некоторых стран политизировать пандемию, искать виноватых в вопросе происхождения коронавируса, а также очернять и позорить Китай. Как отмечало посольство, с момента вспышки инфекция Китай открытым и прозрачным образом поддерживает тесные связи и сотрудничество с ВОЗ в сфере исследования происхождения вируса. Исследование экспертов ВОЗ в Китае стало частью организованного всемирной организацией глобального исследования происхождения коронавируса, заявили в дипмиссии.