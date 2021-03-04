Мэр аргентинского города привился с портретом Путина в руках

Речь идет о мэре города Роке Перес.

"Я получил вакцину, спасибо (президенту Аргентины) Альберто Фернандесу… Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизнь", — написал Гаспарини.

К посту он приложил фото, где он получает вакцину и держит в руках портрет Путина.

Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране. "Спутник V" также был зарегистрирован в Аргентине в рамках ускоренной процедуры, вакцинация этим препаратом в стране уже идет.