Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Мэр одного из аргентинских городов привился с портретом Путина в руках 

РИА Новости 38 минут назад
Мэр аргентинского города привился с портретом Путина в руках
Фото: Municipio de Roque Pérez
Мэр аргентинского города из провинции Буэнос-Айрес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался от коронавируса и разместил фото с портретом президента России Владимира Путина, следует из публикации политика в Twitter.
Речь идет о мэре города Роке Перес.

"Я получил вакцину, спасибо (президенту Аргентины) Альберто Фернандесу… Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизнь", — написал Гаспарини.

К посту он приложил фото, где он получает вакцину и держит в руках портрет Путина.
Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране. "Спутник V" также был зарегистрирован в Аргентине в рамках ускоренной процедуры, вакцинация этим препаратом в стране уже идет.
В Швейцарии вакцину «Спутник V» назвали экспортным хитом
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 — это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
Последние новости
Мясников предупредил о смертельной опасности популярных препаратов Мясников предупредил о смертельной опасности популярных препаратов "Скопинский маньяк" нарушил условия надзора сразу после освобождения "Скопинский маньяк" нарушил условия надзора сразу после освобождения Ученые выяснили, у кого не бывает рака Ученые выяснили, у кого не бывает рака
Комментарии 312
В мире , Альберто Фернандес , Хуан Карлос , Владимир Путин , Минздрав РФ , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
00:29
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
Новости Москвы Общество
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
00:11
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
Происшествия
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
01:39
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение