Мэр аргентинского города привился с портретом Путина в руках

Мэр аргентинского города из провинции Буэнос-Айрес Хуан Карлос Гаспарини вакцинировался от коронавируса и разместил фото с портретом президента России Владимира Путина, следует из публикации политика в Twitter.
Речь идет о мэре города Роке Перес.
"Я получил вакцину, спасибо (президенту Аргентины) Альберто Фернандесу… Говорили, что нас хотели отравить, а нам спасают жизнь", — написал Гаспарини.
К посту он приложил фото, где он получает вакцину и держит в руках портрет Путина.
Ранее Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на открытие производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в латиноамериканской стране. "Спутник V" также был зарегистрирован в Аргентине в рамках ускоренной процедуры, вакцинация этим препаратом в стране уже идет.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Также в России созданы еще две вакцины от COVID-19 — это вакцина от центра "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона" и вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.