Байден планировал нанести два удара по Сирии

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По данным газеты, цели не были поражены после получения данных о нахождении в районе второй точки женщин и детей.

Издание уточняет, что решение было отменено за полчаса до предполагаемого удара после сообщения советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

До этого глава государства обсуждал возможные риски с чиновниками, в том числе с шефом Пентагона Ллойдом Остином . В ходе переговоров рассматривались несколько целей, однако Байден выбрал две.

Ранее в Сенат внесли инициативу по ограничению полномочий президента США после ударов в Сирии.