Зеленский ввёл в действие решение СНБО о двойном гражданстве 

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о двойном гражданстве.

«Согласно этому решению СНБО, кабинет министров совместно с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством», — сообщил офис украинского лидера.

Предполагается оценить возможность запрета украинцам, имеющим второе гражданство, занимать определённые государственные и политические должности, выполнять функции государства или местного самоуправления, а также претендовать на руководящие должности на стратегических объектах, иметь допуск к гостайне, стать членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах, а также представлять политическую партию.

Кроме того, предлагается предусмотреть порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства, а также установить ответственность за передачу недостоверных данных.