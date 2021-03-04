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Зеленский ввёл в действие решение СНБО о двойном гражданстве 

RT на русском и ещё 2 37 минут назад
Зеленский ввёл в действие решение СНБО о двойном гражданстве
Фото: ©president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о двойном гражданстве.

«Согласно этому решению СНБО, кабинет министров совместно с Центральной избирательной комиссией и Службой безопасности Украины должны в двухмесячный срок провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством», — сообщил офис украинского лидера.

Предполагается оценить возможность запрета украинцам, имеющим второе гражданство, занимать определённые государственные и политические должности, выполнять функции государства или местного самоуправления, а также претендовать на руководящие должности на стратегических объектах, иметь допуск к гостайне, стать членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах, а также представлять политическую партию.
Кроме того, предлагается предусмотреть порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства, а также установить ответственность за передачу недостоверных данных.

«Правительство должно начать межгосударственный диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме государства-агрессора, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным (множественным) гражданством», — добавили в пресс-службе Зеленского.

Ранее СНБО посоветовал чиновникам выйти из какого-либо второго гражданства.
В конце января в Верховную раду внесли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность в виде лишения свободы для украинцев, скрывающих наличие российского гражданства.
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Комментарии 1
В мире , Владимир Зеленский , СБУ , Центризбирком России , Верховная Рада
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