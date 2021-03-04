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Пока вы не уснули: России предрекли столкновение с НАТО за Шпицберген 

Елена Прошина 1 час назад
Пока вы не уснули: России предрекли столкновение с НАТО за Шпицберген
Фото: РИА Новости
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России предрекли столкновение с НАТО за Шпицберген

Китайские военные аналитики назвали размещение американских бомбардировщиков у границ России сигналом Москве.
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Кремль подтвердил перестановки в руководстве ФСБ

Президент РФ Владимир Путин назначил руководителя службы экономической безопасности ФСБ Сергея Королева первым заместителем директора службы.
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«Это война»: Кравчук призвал ВСУ открывать огонь по ДНР

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук обвинил военнослужащих самопровозглашенных республик Донбасса в нарушении мирных договоренностей.
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Кадыров предложил ФБР выплатить ему $250 тысяч

Кадыров заявил, что российский бизнесмен Евгений Пригожин, за информацию о котором американская спецслужба предложила награду в 250 тысяч долларов, находится в него в гостях в Грозном.
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Жена Мамаева находится в состоянии средней тяжести

Алану Мамаеву нашли без сознания в квартире в центре Москвы ее друзья. Они не могли долго дозвониться до девушки и забили тревогу.
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АвтоВАЗ снял Lada Niva с производства

АвтоВАЗ стал выпускать только обновленные модели Lada Niva с приставкой Travel.
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Украина устроила скандал из-за шутки про "Спутник V"

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Uniper прекратила финансирование СП-2

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ФНС сообщила о нововведениях при сборе налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) приготовилась в течение 2021 года внедрить ряд нововведений, которые позволят собирать налоги с россиян и компаний по-новому, улучшить их администрирование, а также облегчить работу банков по изучению сведений о заемщиках.
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Минфин начнёт ослаблять рубль

С 5 марта по 6 апреля Минфин планирует приобрести валюту на общую сумму 148,1 млрд рублей — примерно 2 млрд в пересчёте на доллары.
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Комментарии
В мире , Сергей Королев , Евгений Пригожин , Дмитрий Кулеба , Леонид Кравчук , Игорь Кузнецов , Владимир Путин , ФСБ , Федеральная налоговая служба , Газпром , ФБР , Автоваз , Минфин , НАТО , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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