Ослабление влияния НАТО в Белоруссии сочли победой Путина

"И вновь победу одержал Путин, . Ничего не дали попытки давления со стороны Польши, метод кнута и пряника, который использовали США и ЕС, создание Западом альтернативного правительства в изгнании", — посетовал один из них.

"То есть, в очередной раз глупые действия Альянса привели к тому, что он навредил сам себе", — предположил другой.

"Белоруссия — сосед Польши, и поэтому нам следует вмешиваться", — высказался один из пользователей.

"Мы останемся в одиночестве перед лицом российской угрозы", — написали в комментариях.