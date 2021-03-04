Ослабление влияния НАТО в Белоруссии сочли победой Путина

Читатели польского издания Defence 24 посетовали на ослабление влияния НАТО в Белоруссии из-за укрепления отношений между Москвой и Минском.
Автор статьи обратил внимание на идею президента Белоруссии Александра Лукашенко, озвученную на совещании о военном сотрудничестве с Россией. Глава республики предложил использовать российские самолеты для совместного дежурства в Белоруссии. Тогда же Лукашенко отметил, что у Москвы и Минска уже есть опыт совместного патрулирования — к примеру, во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году.
По мнению авторов материала, укрепление российско-белорусского сотрудничества якобы оказывает влияние на безопасность членов НАТО в регионе. Журналисты также выразили обеспокоенность в связи с подписанием пятилетней программы стратегического партнерства, которая, считают они, делает Минск более зависимым от Москвы.
Некоторые читатели предположили, что сближение России и Белоруссии связано с провалом западных политиков, отказавшихся поддержать избранного президента республики.
"И вновь победу одержал Путин, . Ничего не дали попытки давления со стороны Польши, метод кнута и пряника, который использовали США и ЕС, создание Западом альтернативного правительства в изгнании", — посетовал один из них.
"То есть, в очередной раз глупые действия Альянса привели к тому, что он навредил сам себе", — предположил другой.
"Белоруссия — сосед Польши, и поэтому нам следует вмешиваться", — высказался один из пользователей.
"Мы останемся в одиночестве перед лицом российской угрозы", — написали в комментариях.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в начале марта отметил, что стремление ряда стран "оторвать" Белоруссию от России продиктовано тем, что Запад "не может смириться" с политическим сближением двух государств.