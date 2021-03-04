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Москва

Поляки высказались об «очередной победе Путина» в Белоруссии 

РИА Новости 29 минут назад
Ослабление влияния НАТО в Белоруссии сочли победой Путина
Фото: РИА Новости
Читатели польского издания Defence 24 посетовали на ослабление влияния НАТО в Белоруссии из-за укрепления отношений между Москвой и Минском.
Автор статьи обратил внимание на идею президента Белоруссии Александра Лукашенко, озвученную на совещании о военном сотрудничестве с Россией. Глава республики предложил использовать российские самолеты для совместного дежурства в Белоруссии. Тогда же Лукашенко отметил, что у Москвы и Минска уже есть опыт совместного патрулирования — к примеру, во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году.
Путин и Лукашенко обменялись секретными документами
По мнению авторов материала, укрепление российско-белорусского сотрудничества якобы оказывает влияние на безопасность членов НАТО в регионе. Журналисты также выразили обеспокоенность в связи с подписанием пятилетней программы стратегического партнерства, которая, считают они, делает Минск более зависимым от Москвы.
Некоторые читатели предположили, что сближение России и Белоруссии связано с провалом западных политиков, отказавшихся поддержать избранного президента республики.

"И вновь победу одержал Путин, . Ничего не дали попытки давления со стороны Польши, метод кнута и пряника, который использовали США и ЕС, создание Западом альтернативного правительства в изгнании", — посетовал один из них.


"То есть, в очередной раз глупые действия Альянса привели к тому, что он навредил сам себе", — предположил другой.


"Белоруссия — сосед Польши, и поэтому нам следует вмешиваться", — высказался один из пользователей.


"Мы останемся в одиночестве перед лицом российской угрозы", — написали в комментариях.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в начале марта отметил, что стремление ряда стран "оторвать" Белоруссию от России продиктовано тем, что Запад "не может смириться" с политическим сближением двух государств.
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Комментарии 183
В мире , Политика , Дмитрий Мезенцев , Александр Лукашенко , ЕС , НАТО
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