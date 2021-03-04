Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Сенаторы призвали Байдена ввести санкции против «Северного потока-2» 

Lenta.ru и ещё 2 41 минуту назад
Сенаторы призвали Байдена к санкциям против «Северного потока-2»
Фото: Игорь Кузнецов / Nord Stream 2
Сенаторы призвали президента США Джо Байдена ввести санкции против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток-2». Соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте сенатора Джона Баррассо.
Письмо, подписанное группой из 40 сенаторов-республиканцев, выражает обеспокоенность тем фактом, что администрация Байдена так и не ввела санкции в отношении судов и компаний, вовлеченных в строительство газопровода, тогда как вся информация о них есть в публичном доступе.

«Неспособность администрации выявить и ввести новые санкции свидетельствует о ее готовности позволить президенту Путину пресечь поставки нашего газа в Европу и усилить геополитические рычаги влияния. Мы призываем администрацию исправить свои ошибочные действия путем быстрого и полного осуществления санкций, предусмотренных американским законодательством», — говорится в опубликованной выдержке из письма.

Ранее издание National Interest также призвало Байдена «поставить шах и мат» газопроводу «Северный поток-2» и не отказываться от давления на европейские компании. Автор статьи указывает, что любые шаги США вызовут разочарование у его партнеров, что указывает на возросшее влияние России в регионе. Журналист подчеркивает, что национальные интересы США требуют, чтобы на «Северном потоке-2» поставили крест.
«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Сейчас он достроен на 95 процентов, общая стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов. Газопровод собирались сдать в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США.
Видео дня. Паулина Андреева родила сына Федору Бондарчуку
Последние новости
Строительство «Северного потока-2» снова отложили Строительство «Северного потока-2» снова отложили Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри Путин заявил о способности интернета разрушить общество изнутри Захарова объяснила подоплеку извинений Путина перед президентом Сербии Захарова объяснила подоплеку извинений Путина перед президентом Сербии
Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Джон Баррассо , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
США показали «прорыв» российского С-400
01:17
США показали «прорыв» российского С-400
Армия Оружие
Подростки спасли школьницу от суицида
00:40
Подростки спасли школьницу от суицида
Происшествия
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
00:29
Колонна во главе со Смертью прошла по Цветному бульвару
Новости Москвы Общество
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
00:58
Подросток за один вечер зарубил свою семью топором
Происшествия Криминал
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
00:11
Застуканный за сексом восьмиклассник выпрыгнул из окна
Происшествия
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
01:39
Пьяный россиянин ударил старушку на костылях
Происшествия
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
00:10
Плащ-невидимка подвел грабителя банка
Происшествия Криминал
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
00:36
Таксист отправил в нокаут пьяного пассажира
Происшествия Криминал
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
00:48
Соперница жестоко избила студентку в Приамурье
Происшествия
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
00:47
«Я смертник»: россиянин собирался взорвать энергообъект
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение