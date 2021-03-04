В Турции разбился военный вертолет 

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На востоке Турции потерпел крушение военный вертолет, погибли девять турецких военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны страны.

В ведомстве рассказали, что вертолет Eurocopter Cougar командования Сухопутных войск следовала из города Бингёль в Татван.

Машина вылетела в 13.55 по местному времени, в 14:25 связь с ней была потеряна.

Для поисков в предполагаемый район нахождения вертолета сразу направили беспилотник, самолет CN-235 и вертолет.

Причины катастрофы пока не известны.