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В Турции разбился военный вертолет 

Вероника Полынина 29 минут назад
В Турции разбился военный вертолет
Фото: РИА Новости
На востоке Турции потерпел крушение военный вертолет, погибли девять турецких военнослужащих. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны страны.
В ведомстве рассказали, что вертолет Eurocopter Cougar командования Сухопутных войск следовала из города Бингёль в Татван.
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Машина вылетела в 13.55 по местному времени, в 14:25 связь с ней была потеряна.
Для поисков в предполагаемый район нахождения вертолета сразу направили беспилотник, самолет CN-235 и вертолет.
Причины катастрофы пока не известны.
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