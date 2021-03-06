Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Премьер Словакии ответил на российское предложение вернуть «Спутник V» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 22 минуты назад
Премьер Словакии ответил на предложение РФ вернуть «Спутник V»
Фото: ТАСС
Глава правительства Словакии Игорь Матович прокомментировал российское предложение вернуть вакцину «Спутник V» в Россию, раз уж она вызвала в стране политический скандал.
Матович рассказал, что производители вакцины официально предложили отменить договор о поставках без всяких санкций в отношении Словакии. Премьер отметил, что после поставки «Спутника V», в Словакии начались «крики» про «гибридную войну» и «геополитической оружие России». «А когда россияне пришли с предложением, что мы можем без санкций (вакцину) вернуть… сразу тишина. Гробовая», — приводит его слова РИА «Новости».
При этом Матович заверил, что вакцина «назад в Россию не полетит и будет сохранять жизни в Словакии». Он подчеркнул, что Словакия является крепкой составной частью Евросоюза, но «не может отвергнуть охрану людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России». «Я не убийца», — заявил глава правительства.
Напомним, в Словакии ряд политиков раскритиковал закупку «Спутника V». В ответ Матович заявил, что такие люди, отметил премьер, «руководствуются девизом — чем хуже в Словакии, тем лучше для их неуспешных партий, которые очень хотят властвовать». Еще один скандал произошел между Братиславой и Киевом. Матович заявил, что пообещал России в обмен на вакцину против коронавируса «Спутник V» «Закарпатскую Украину». Он пояснил, что это была шутка. В результате в правящей коалиции произошел раскол, а МИД Украины потребовал от Словакии официальных извинений. Здание консульства Словакии в Харькове разрисовали краской. Позже глава МИД Словакии извинился за шутку премьера. А Матович назвал свои слова неподобающими.
Видео дня. Даву и Бузову заподозрили в примирении
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Власти Индии пригрозили арестовать сотрудников Facebook, WhatsApp и Twitter Власти Индии пригрозили арестовать сотрудников Facebook, WhatsApp и Twitter Украина собралась отделиться от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году Украина собралась отделиться от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году В Грузии отреагировали на лишение Саакашвили одной из должностей на Украине В Грузии отреагировали на лишение Саакашвили одной из должностей на Украине
Комментарии
В мире , Ситуация в мире , МИД , ЕС , РИА Новости , Братислава , Москва , Словакия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
00:48
Кавказцев избили в Краснодаре за лезгинку
Происшествия
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок на дороге
В мире
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
00:58
Звезда «Дома-2» зарабатывала секс-видео в Сети
Шоу-бизнес
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
00:32
Трамвай протаранил 9 автомобилей в Иркутске
Происшествия
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
00:11
Внедорожник залетел в кабину автобуса в Норильске
Происшествия
Огромные ямы поглощают европейскую страну
00:29
Огромные ямы поглощают европейскую страну
В мире
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
00:14
Полицейские радостно фотографировались рядом с трупом
Происшествия В мире
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
00:35
«Если выйдете из дома после 20:00, буду стрелять по головам»
В мире
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
01:14
Державший в плену девушек маньяк собрался жениться
Происшествия Криминал
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
00:52
На Урале полиция ищет монаха-убийцу
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение