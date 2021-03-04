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Москва

Украинцев будут штрафовать за сексизм 

News.ru 50 минут назад
Украинцев будут штрафовать за сексизм
Фото: pexels.com
В Верховной раде Украины в первом чтении одобрена правовая норма, согласно которой местных жителей могут начать штрафовать за сексизм. Законопроекту о противодействии дискриминации по признаку пола в рекламе нужно будет пройти ещё два рассмотрения.
Ранее с критикой за сексистские высказывания украинки осудили президента страны Владимира Зеленского. Они разозлились на национального лидера за то, что он назвал женщин одним из «туристических брендов» государства.
Теперь в Раде в первом чтении приняли законопроект о противодействии сексистской рекламе. В правовой норме прописано, что дискриминационные ролики содержат утверждения или изображения, указывающие на то, что один пол имеет определённые преимущества над другим.
К такой рекламе также причислили ту, в которой присутствует стереотипность роли мужчины и женщины, что ограничивает свободу жизненного выбора человека, унижает достоинство по признаку пола, передаёт «Страна.ua».
Как ранее писал NEWS.ru, впросак попал глава организационного комитета Олимпиады в Токио Есиро Мори. Он оказался в центре скандала после слов о том, что увеличение числа женщин в различных спорткомитетах и федерациях Японии сказывается на времени проведения заседаний. Якобы представительницы слабого пола слишком болтливы.
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Комментарии 1
В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Токио , Япония
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