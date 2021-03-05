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В Дании определили срок работ по укладке труб «Северного потока-2» 

Газета.Ru и ещё 5 8 минут назад
В Дании определили срок работ по укладке труб «Северного потока-2»
Фото: ТАСС
Процесс укладки труб "Северного потока-2 " в водах Дании продлится до конца сентября, передает Радио Sputnik.
В соответствии с уведомлением от оператора проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG, на сайте управления появилась информация о том, что к трубоукладчику "Фортуна" присоединится судно "Академик Черский", передает РИА Новости со ссылкой на Морское управление королевства (DMA).
Уточняется, что работы по-прежнему будут вестись вблизи острова Борнхольм, где расположена недостроенная часть газопровода.
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В мире , РИА Новости , ИА Sputnik , Дания
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