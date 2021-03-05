В Дании определили срок работ по укладке труб «Северного потока-2» 

Все новости на карте

Процесс укладки труб "Северного потока-2 " в водах Дании продлится до конца сентября, передает Радио Sputnik.

В соответствии с уведомлением от оператора проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG, на сайте управления появилась информация о том, что к трубоукладчику "Фортуна" присоединится судно "Академик Черский", передает РИА Новости со ссылкой на Морское управление королевства (DMA).

Уточняется, что работы по-прежнему будут вестись вблизи острова Борнхольм, где расположена недостроенная часть газопровода.