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Москва

России предрекли столкновение с НАТО за Шпицберген 

Алиса Селезнёва 27 минут назад
России предрекли столкновение с НАТО за Шпицберген
Фото: Reuters
Размещение американских бомбардировщиков в Норвегии является предупреждением для России о резком охлаждении отношений с северным соседом и возможном противостоянии за Шпицберген. Об этом пишет издание Sohu, перевод статьи которого сделала «ПолитРоссия».
Как сообщал «Рамблер», ранее Норвегия разместила на своей территории американские бомбардировщики. Комментируя решение Осло, в МИД России заявили, что оно «несет угрозу региональной безопасности и ставит крест на традиционной норвежской политике неразмещения на своей территории иностранных баз в мирное время».
Китайские военные аналитики назвали размещение американских бомбардировщиков у границ России сигналом Москве о грядущих переменах, в том числе и в совместной хозяйственной деятельности с Норвегией на Шпицбергене, который имеет важнейшее стратегическое значение для обоих государств.

«Контроль над архипелагом Шпицберген открывает доступ к близлежащим богатым запасам нефти и газа, а также к рыбным ресурсам», — отмечают эксперты.

Также Шпицберген дает возможность контролировать транспортные пути в северных широтах. Поэтому США со своими партнерами по НАТО заинтересованы в вытеснении России и строительстве там военных баз.
Китайские эксперты не исключают «неприятных сюрпризов» на архипелаге, отмечая при этом, что Россия неплохо подготовлена к противостоянию.

«Ее стратегические бомбардировщики регулярно совершают облеты Баренцева, Норвежского и Балтийского морей в рамках противодействия операциям США», — резюмировали аналитики.

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В мире , Армия , МИД , НАТО
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