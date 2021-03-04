России предрекли столкновение с НАТО за Шпицберген 

Размещение американских бомбардировщиков в Норвегии является предупреждением для России о резком охлаждении отношений с северным соседом и возможном противостоянии за Шпицберген. Об этом пишет издание Sohu, перевод статьи которого сделала «ПолитРоссия».

Как сообщал «Рамблер», ранее Норвегия разместила на своей территории американские бомбардировщики. Комментируя решение Осло, в МИД России заявили, что оно «несет угрозу региональной безопасности и ставит крест на традиционной норвежской политике неразмещения на своей территории иностранных баз в мирное время».

Китайские военные аналитики назвали размещение американских бомбардировщиков у границ России сигналом Москве о грядущих переменах, в том числе и в совместной хозяйственной деятельности с Норвегией на Шпицбергене, который имеет важнейшее стратегическое значение для обоих государств.

«Контроль над архипелагом Шпицберген открывает доступ к близлежащим богатым запасам нефти и газа, а также к рыбным ресурсам», — отмечают эксперты.

Также Шпицберген дает возможность контролировать транспортные пути в северных широтах. Поэтому США со своими партнерами по НАТО заинтересованы в вытеснении России и строительстве там военных баз.

Китайские эксперты не исключают «неприятных сюрпризов» на архипелаге, отмечая при этом, что Россия неплохо подготовлена к противостоянию.