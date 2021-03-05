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Москва

В США заявили о низшей точке в отношениях с Россией со времен холодной войны 

Lenta.ru и ещё 3 31 минуту назад
В США заверили, что отношения с РФ достигли низшей точки
Фото: РИА Новости
В США заявили о низшей точке в отношениях с Россией со времен окончания холодной войны. Такое мнение выразил кандидат на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Колин Кол, его цитирует ТАСС.
Кол рассказал о взаимоотношениях Вашингтона и Москвы в письменных ответах на вопросы законодателей к слушаниям в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, посвященным рассмотрению его кандидатуры.

«Отношения между Соединенными Штатами и Россией, вероятно, достигли низшей точки со времен окончания холодной войны», — написал он, добавив, что если Россия не изменит своего поведения в соответствии со взглядами Вашингтона, эти отношения «будут продолжать ухудшаться».

Кол подчеркнул, что интересы Москвы и Вашингтона могут пересекаться в нескольких основных сферах. К ним он отнес обеспечение стратегической стабильности и снижение до минимума риска «непреднамеренной эскалации во всех сферах», которая может привести к военным действиям с использованием неядерных и ядерных вооружений.
Ранее США и Великобритания собрались ввести санкции против России в рамках так называемого акта Магнитского «за применение химического оружия». Вашингтон и Лондон обсуждают введение новых мер против Москвы, под которые могут попасть в том числе «российские олигархи». Также уточняется, что администрация президента США Джо Байдена может пойти на «экстремальные шаги» и ввести санкции против российского госдолга.
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В мире , Джозеф Байден , Конгресс США , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Москва , США , Великобритания
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