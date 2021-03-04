Евросоюз начал экспертизу вакцины «Спутник V» 

«"Спутник V" может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе. Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной "Спутник V" 50 миллионов жителей ЕС, начиная с июня 2021 года», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.