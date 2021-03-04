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Евросоюз начал экспертизу вакцины «Спутник V» 

Артём Кульша 20 минут назад
Евросоюз начал экспертизу вакцины «Спутник V»
Фото: Reuters
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к экспертизе вакцины «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.
«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.
«Спутник V» одобрили ещё в трёх странах
Сегодня в пресс-службе РФПИ сообщили, что Комитет ЕМА по лекарственным средствам для медицинского применения начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». В ее рамках будет оценено соответствие вакцины стандартам по эффективности, безопасности и качеству, установленным в Европейском союзе.

«"Спутник V" может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе. Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной "Спутник V" 50 миллионов жителей ЕС, начиная с июня 2021 года», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

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В мире , Кирилл Дмитриев , Министерство обороны , ЕС , Российский фонд прямых инвестиций
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