Евросоюз начал экспертизу вакцины «Спутник V» 

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к экспертизе вакцины «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.
«Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.
Сегодня в пресс-службе РФПИ сообщили, что Комитет ЕМА по лекарственным средствам для медицинского применения начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V». В ее рамках будет оценено соответствие вакцины стандартам по эффективности, безопасности и качеству, установленным в Европейском союзе.
«"Спутник V" может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе. Партнерство по вакцине должно стоять выше политики, и сотрудничество с EMA является отличным примером, который подтверждает, что только объединение усилий способно победить пандемию. Одобрение EMA позволит обеспечить вакциной "Спутник V" 50 миллионов жителей ЕС, начиная с июня 2021 года», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.