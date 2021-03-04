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Президент Эстонии призвала принимать Россию «какая она есть» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 22 минуты назад
Президент Эстонии призвала принимать Россию «какая она есть»
Фото: Reuters
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала страны Балтии не избегать диалога с Россией.

«Вовлечение не означает отказа от своих принципов. Я — за диалог, но в нем нужно быть твердыми и давать четкий посыл. В этом наша общая задача — работать с этими трудными вопросами», — передает РИА «Новости» слова Кальюлайд в интервью латвийскому порталу LTV.

По мнению Кальюлайд, Запад должен принять Россию «такой, какая она есть», — это даст возможность больше ее понимать. Как пример сотрудничества России и ЕС президент Эстонии назвала совместные проверки границ, решение экологических проблем, обмен студентами.
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Ранее Кальюлайд поддержала ратификацию пограничного договора с Россией, отметив, что настала очередь «восточному соседу» сделать шаг.
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В мире , Керсти Кальюлайд , ЕС , РИА Новости , Эстония
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