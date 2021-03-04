Президент Эстонии призвала принимать Россию «какая она есть» 

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала страны Балтии не избегать диалога с Россией.
«Вовлечение не означает отказа от своих принципов. Я — за диалог, но в нем нужно быть твердыми и давать четкий посыл. В этом наша общая задача — работать с этими трудными вопросами», — передает РИА «Новости» слова Кальюлайд в интервью латвийскому порталу LTV.
По мнению Кальюлайд, Запад должен принять Россию «такой, какая она есть», — это даст возможность больше ее понимать. Как пример сотрудничества России и ЕС президент Эстонии назвала совместные проверки границ, решение экологических проблем, обмен студентами.
Ранее Кальюлайд поддержала ратификацию пограничного договора с Россией, отметив, что настала очередь «восточному соседу» сделать шаг.