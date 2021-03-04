Украине предрекли судьбу отсталой сырьевой страны

Экономист Алексей Кущ в своем материале для «Главреда» заявил , что политические элиты убивают перерабатывающую промышленность Украины, превращая ее в «отсталую сырьевую страну».

«В прошлом году завалили «соевые правки» — ведь нам не нужны перерабатывающие заводы, пусть украинскую сою перерабатывают в Турции, а рапс — в Беларуси. Ну а кукурузу в Китае», — отметил Кущ.

Из-за налоговых обязательств украинским производствам придется либо повышать цены, либо закрываться. Власти снизили внутренний НДС на аграрное сырье с 20-ти до 14 процентов — но именно на сырье, а не на конечную продукцию из него.

Холодная война развернулась на новой сцене

В сцене, напоминающей времена холодной войны, военные корабли США России почти одновременно пришли в Порт-Судан на Красном море. Опрошенные Al Jazeera аналитики считают , что две страны будут бороться за создание плацдарма в суданских водах.

В конце прошлого года Россия объявила о планах создать базу снабжения и обслуживания своего ВМФ в районе Порт-Судана, способную разместить 300 военных и гражданских лиц и принять боевые корабли. Через 11 дней после этого объявления военный атташе посольства США посетил базу суданской армии в Порт-Судане и пообещал укреплять военное сотрудничество со страной. Генерал-майор Мухаммед Халиль ас-Саим считает, что Судан откажется от сотрудничества с Москвой, так как договоренность об этом была заключена свергнутым президентом Омаром аль-Баширом

«С голым торсом, словно Путин»: зачем Зеленский разделся перед камерой

Президент Украины Владимир Зеленский привился от коронавируса индийской вакциной. Издание «Страна» рассказало , что украинцев смутил голый торс президента во время вакцинации.

Из-за этого Зеленского сравнили с российским коллегой Владимиром Путиным. Интернет-пользователи обратили внимание, что другие мировые лидеры просто подворачивали рукава, прививаясь от коронавируса.

«Зачем же президент Украины решил оголиться перед всей страной? Версий может быть множество: начиная от минутки самолюбования и проявления нарциссизма до политической технологии — политик должен нравиться избирателю в физическом смысле», — подчеркнуло издание.

Россия и Турция: удивительный союз заклятых врагов

Автор швейцарской Neue Zürcher Zeitung Расим Марц назвал «удивительным» российско-турецкое сотрудничество последних лет: она напомнил, что в XIX веке имперская Россия смогла перекроить Юго-Восточную Европу и изолировать османов от Запада. Россия и Турция долго время были «заклятыми врагами».

Сейчас политические, военные и экономические связи двух стран стали слишком тесными, чтобы Анкара и Москва могли их разорвать. Однако Турция все еще член НАТО . Марц посоветовал Западу идти на уступки и сотрудничать с Турцией, чтобы она не перешла на сторону России полностью.

Словаки извинились за шутку премьера о передаче Закарпатья России

Глава МИД Словакии Иван Корчок принес извинения за шуточное предложение премьер-министра страны отдать Закарпатье России в обмен на вакцину «Спутник V». Об этом сообщает «Корреспондент».

«Сегодня я общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича», — рассказал Корчок.

Ранее журналисты спросили Матовича, что он пообещал Москве в обмен на поставки вакцины, и он ответил: «Закарпатскую Украину».