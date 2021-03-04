Украина устроила скандал со Словакией из-за шутки про «Спутник V»

Премьер Словакии Игорь Матович спровоцировал международный скандал, пошутив об условиях поставки в страну российской вакцины «Спутник V». Он заявил, что договорился взамен на партию препарата передать РФ украинское Закарпатье. МИД Украины потребовал извинений, а его глава предложил отдать словацкие регионы. Братислава извинилась.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за шутку о Закарпатье, «отданном» России в обмен на вакцину «Спутник V». Его слова передает РИА «Новости».

«Пусть обменяет на несколько регионов Словакии», — заявил глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что словацкий премьер портит «очень дружеские и искренние» отношения с Киевом «своими некорректными высказываниями».

В украинском МИДе добавили, что слова Матовича напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, а также являются категорически неприемлемыми и «портящими атмосферу добрососедства».

На этом МИД Украины не остановился — ведомство вызвало временного поверенного в делах Словакии в Киеве Матуша Корбе, выразив протест из-за шутки премьера. Украинский посол в Братиславе Юрий Мушка также сообщил, что посетил словацкий МИД, выразив обеспокоенность из-за слов Матовича. В результате министр иностранных дел Словакии Иван Корчок принес официальные извинения за «неуместные высказывания» премьера Матовича.

«Сегодня я общался со своим украинским коллегой министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные высказывания, сделанные премьер-министром СР Игорем Матовичем в адрес Украины. Мне тем более жаль, что всего несколько дней назад у нас в Киеве состоялся очень хороший разговор о том, как дальше развивать наши отношения», — написал Корчок в Facebook.

Первая партия вакцины «Спутник V» была доставлена из Москвы в восточную Словакию в понедельник. По словам премьер-министра страны Игоря Матовича, решение о закупке было принято до регистрации препарата в Евросоюзе , поскольку «времени для промедления нет, вакцин в стране не хватает, каждый день от COVID-19 умирают десятки наших сограждан».

«Закарпатский вопрос» очень беспокоит Украину и регулярно привлекает к себе внимание членов ЕС.

«В Закарпатье украинская власть создала ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооруженной силы украинскими властями против лидеров и организаций венгерской общины», — говорится в декабрьском сообщении депутатов Европарламента от венгерских партий «Фидес» и KDNP (Христианско-демократическая народная партия).

В начале декабре 2020 года МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за прошедших накануне обысков у главы венгерского фонда в Закарпатье. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что обратится в НАТО для обсуждения вопросов дальнейшей блокировки членства Киева в альянсе.

В июле СБУ разоблачила группу сепаратистов в Закарпатской области. Действия злоумышленников, считают украинские силовики, содержат признаки преступления по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Один из граждан страны собирал подписи под петицией с необычным требованием — признать недействительным Трианонский мирный договор 1920 года. По нему Королевство Венгрия лишилось части современной Закарпатской области. СБУ заявляет, что организатор сбора подписей стал подозреваемым, ему избрали меру пресечения.

Осенью 2018 года МИД Украины объявил консула Венгрии в закарпатском городе Берегово Матяша Силади персоной нон грата. Дипломату была вручена соответствующая нота.

«МИД Украины ожидает, что венгерская сторона в будущем воздержится от любых недружественных шагов по отношению к Украине», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. Кроме того, в Киеве потребовали, чтобы должностные лица, представляющие венгерские власти, прекратили нарушать законы Украины.

Украинских граждан венгерского происхождения Киев «рассматривает как объединяющий фактор в отношениях между двумя государствами» и призывает к этому «венгерских партнеров». Украинско-венгерские отношения ухудшились после того, как в сети был опубликован видеоролик, на котором видно, как в венгерском консульстве в городе Берегово выдают паспорта Венгрии гражданам Украины, являющимся этническими венграми. 24 сентября 2018 года министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что на Украине усилились мадьярофобские настроения.

Со Словакией до настоящего момента у Украины подобных конфликтов не было.