«Спутник V» может внести важнейший вклад в спасение миллионов жизней по всей Европе, и мы с нетерпением ожидаем экспертизы данных комитетом по лекарственным средствам для медицинского применения», — сказал он, отметив, что партнёрство по данному вопросу должно стоять выше политики.