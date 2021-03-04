Пока вы спали: ученые предупредили о риске «вечного» коронавируса 

ВКонтакте, Одноклассники. Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст , подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook

Второй раунд санкций США обязаны объявить в соответствии с законом о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года.

При этом Россия сможет получить шанс их избежать, если «задекларирует и уничтожит свою необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением», подчеркнул представитель Госдепа.

Россия почти в два раза улучшила свои позиции в рейтинге продовольственной безопасности в 2020 году и практически догнала Белоруссию. Об этом со ссылкой на данные Глобального индекса продовольственной безопасности пишет РБК.

Аналитики The Ecomomist Intellegence Unit рассчитывают индекс продовольственной безопасности, исходя из доступности продуктов питания, их наличия, качества и безопасности, а также разнообразия природных ресурсов и их устойчивости.

В 2020 году Россия набрала 73,7 балла из 100 возможных и поднялась в рейтинге с 42-го на 24-е место. При этом 23-е место заняла Белоруссия, набравшая 73,8 балла, а возглавила рейтинг Финляндия с 85,3 балла.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что в ослабленном организме COVID-19 сохранялся более полугода, а постоянные мутации вируса могут привести к тому, что он станет неуязвим для антител. Свое исследование специалисты опубликовали на портале medRxiv.

К таким выводам ученые пришли на основе изучения данных трех пациентов с лейкемией: молодого человека и дошкольников — мальчика и девочки.

Резкий рост цен на инкубационные яйца может вынудить российские птицефабрики, которые обеспечивают 20% рынка мяса птицы, сократить производство и поднять стоимость готовой продукции. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, на совещании главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с крупнейшими производителями мяса птицы предприниматели пожаловались, что многие птицефабрики не имеют собственных репродукторов и вынуждены покупать инкубационные яйца за рубежом, стоимость которых за короткий срок выросла вдвое. На ситуацию также влияет удорожание кормов и лизина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что знает, где находится объявленный ФБР в розыск бизнесмен Евгений Пригожин и готов обменять эту информацию на обещанное вознаграждение в 250 тысяч долларов.