Пока вы спали: ученые предупредили о риске «вечного» коронавируса 

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В США призвали Россию уничтожить свою «необъявленную программу химического оружия», чтобы избежать второго раунда санкций в связи с делом Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.). Об этом со ссылкой представителя Госдепартамента пишет РБК.
Второй раунд санкций США обязаны объявить в соответствии с законом о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года.
При этом Россия сможет получить шанс их избежать, если «задекларирует и уничтожит свою необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением», подчеркнул представитель Госдепа.
Россия почти в два раза улучшила свои позиции в рейтинге продовольственной безопасности в 2020 году и практически догнала Белоруссию. Об этом со ссылкой на данные Глобального индекса продовольственной безопасности пишет РБК.
Аналитики The Ecomomist Intellegence Unit рассчитывают индекс продовольственной безопасности, исходя из доступности продуктов питания, их наличия, качества и безопасности, а также разнообразия природных ресурсов и их устойчивости.
В 2020 году Россия набрала 73,7 балла из 100 возможных и поднялась в рейтинге с 42-го на 24-е место. При этом 23-е место заняла Белоруссия, набравшая 73,8 балла, а возглавила рейтинг Финляндия с 85,3 балла.
Исследователи из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что в ослабленном организме COVID-19 сохранялся более полугода, а постоянные мутации вируса могут привести к тому, что он станет неуязвим для антител. Свое исследование специалисты опубликовали на портале medRxiv.
К таким выводам ученые пришли на основе изучения данных трех пациентов с лейкемией: молодого человека и дошкольников — мальчика и девочки.
Резкий рост цен на инкубационные яйца может вынудить российские птицефабрики, которые обеспечивают 20% рынка мяса птицы, сократить производство и поднять стоимость готовой продукции. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным издания, на совещании главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с крупнейшими производителями мяса птицы предприниматели пожаловались, что многие птицефабрики не имеют собственных репродукторов и вынуждены покупать инкубационные яйца за рубежом, стоимость которых за короткий срок выросла вдвое. На ситуацию также влияет удорожание кормов и лизина.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что знает, где находится объявленный ФБР в розыск бизнесмен Евгений Пригожин и готов обменять эту информацию на обещанное вознаграждение в 250 тысяч долларов.
«Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном. С чувством исполненного гражданского долга готов без зазрения совести получить заслуженную премию, но с одним условием — возьму только наличными», — иронично отметил политик, попросив упаковать деньги в чемоданчик купюрами по $20 и прислать ему в Чечню.