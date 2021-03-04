Украинские пользователи соцсетей обвинили премьер-министра Словакии Игоря Матовича в «вытирании ног» об Украину после его шутки об условиях поставки в страну российской вакцины «Спутник V». Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», Словакия стала второй страной в Евросоюзе , разрешившей использование российской вакцины «Спутник V».

При этом она закупила вакцину, не дожидаясь ее регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). В ходе интервью Игорь Матович, отвечая на вопрос журналиста, что он пообещал России за вакцину от коронавируса, пошутил, что «Закарпатскую Украину». На Украине это высказывание вызвало скандал.

Украинские пользователи соцсетей усмотрели в шутке премьера «притязания на чужие территории» и высказали мнение, что такие мысли «возникли не на пустом месте».

«Вот мне просто интересно, а получила ли Словакия «ноту протеста» после таких высказываний премьер-министра? Где реакция дипломатической службы после такого публичного унижения нашей Родины?» — задалась вопросом @OneSvetla.

«Об Украину ноги в очередной раз вытерли», — отметил @PoMaH_25.

Пользователи подчеркнули, что ждут официальных действий властей Украины и констатировали, что иностранные политики ведут себя со страной «как с пустым местом».